В Общественной палате прокомментировали возможность появления электронных паспортов
- РИА Новости
Как отметил Калинин, мобильный широкополосный интернет пока не покрывает 100% территории страны.
«Во-вторых, помимо оказания государственных услуг, на сегодняшний день существует необходимость проверки паспорта для установления личности гражданина, в том числе сотрудниками правоохранительных органов», — напомнил он.
По его словам, без необходимого технического переоснащения сотрудников выполнение функции правопорядка может быть затруднено.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с телеканалом «360» заявил, что в условиях информационного общества нужно переходить на современные технологии, поэтому сама идея правильная.
«Но я считаю, что реализация её абсолютно несвоевременна», — сказал депутат.
Ранее в Совфеде оценили возможность появления электронных паспортов.