В Общественной палате прокомментировали возможность появления электронных паспортов

Помощник заместителя секретаря Общественной палаты России Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в правительстве обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

Как отметил Калинин, мобильный широкополосный интернет пока не покрывает 100% территории страны.

«Во-вторых, помимо оказания государственных услуг, на сегодняшний день существует необходимость проверки паспорта для установления личности гражданина, в том числе сотрудниками правоохранительных органов», — напомнил он.

По его словам, без необходимого технического переоснащения сотрудников выполнение функции правопорядка может быть затруднено.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с телеканалом «360» заявил, что в условиях информационного общества нужно переходить на современные технологии, поэтому сама идея правильная.

«Но я считаю, что реализация её абсолютно несвоевременна», — сказал депутат.

Ранее в Совфеде оценили возможность появления электронных паспортов.