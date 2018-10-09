Эксперт прокомментировал возможную замену бумажных паспортов на электронные

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировал инициативу правительства о замене бумажных паспортов на электронные.

«Мы живём в XXI веке, и наличие бумажных документов — не самое правильное. Вопрос в другом: насколько сделать электронный документ полноценным. Паспорт, СНИЛС, пенсионные удостоверения, всевозможные льготные удостоверения — всё это нужно объединить в чипе, а не просто в карте. Карта по большому счёту — не текущее время, а прошлое. А вот сделать чип, который содержал бы в себе всю нужную информацию и обеспечивал возможность её предоставления и считывания — это лучший вариант развития событий на сегодняшний момент», — сказал он.

Эксперт утверждает, что никто не может стопроцентно гарантировать безопасность данных, поскольку любое электронное устройство можно взломать.

Однако Кусков уверен, что в подобном случае карту можно будет заблокировать

«В случае потери или каких-либо других обстоятельств карту легко и быстро можно будет заблокировать, как только об этом заявит потерпевший. Те же паспорта, допустим, можно использовать в более изощрённых целях. Человек, укравший паспорт, может оформить на него кредит, выкупить номер сим-карты и так далее, а в случае с картой всё будет заблокировано, и сделать будет ничего нельзя», — заявил он.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в правительстве России намерены постепенно перевести россиян с бумажных паспортов на электронные. Отмечается, что начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.

Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт, возможно, будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.