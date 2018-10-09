МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году
«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортёров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», — заявил главный экономист МВФ Морис Обстфельд.
Отмечается, что, как следует из разъяснений фонда, прогноз на 2019 год поменялся в связи с ростом цен на энергоносители.
Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%.
В середине сентября Банк России дал прогноз относительно темпов прироста ВВП в 2019—2020 годах. Темп прироста ВВП в 2019 году прогнозируется в границах 1,2—1,7%. Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8—2,3%.