МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2019 году на 0,3 процентных пункта, до 1,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВФ World Economic Outlook за октябрь.

«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортёров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», — заявил главный экономист МВФ Морис Обстфельд.

Отмечается, что, как следует из разъяснений фонда, прогноз на 2019 год поменялся в связи с ростом цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%.

В середине сентября Банк России дал прогноз относительно темпов прироста ВВП в 2019—2020 годах. Темп прироста ВВП в 2019 году прогнозируется в границах 1,2—1,7%. Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8—2,3%.

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