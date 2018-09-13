МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%

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Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%. Об этом говорится в среду в сообщении организации.

«Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть… в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 год с 1,9% до 1,8%. 

Также глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.

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