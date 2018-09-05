Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП России на 2018 год

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Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 год с 1,9% до 1,8%. Об этом говорится в докладе ведомства «Картина экономики» за август.
Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП России на 2018 год
  • РИА Новости

«Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта — до 1,8% и 1,3% соответственно», — отмечается в докладе.

Как уточнили в ведомстве, временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет связано в том числе с «умеренно жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.

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