ЦБ дал прогноз относительно темпов прироста ВВП в 2019—2020 годах

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Банк России дал прогноз относительно темпов прироста ВВП в 2019—2020 годах. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

«Темп прироста ВВП в 2019 году прогнозируется в границах 1,2—1,7%... Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8—2,3%. В последующие годы экономический рост может ускориться при условии успешной реализации структурных мер», — уточняется в тексте.

Ранее регулятор дал прогноз относительно цен на нефть в 2020—2021 годах.

Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.

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