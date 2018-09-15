Банк России дал прогноз относительно цен на нефть в 2020—2021 годах

Согласно базовому сценарию, цена нефти в 2020—2021 годах составит $55 за баррель.

Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

«В базовый сценарий мы закладываем постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020—2021 годах», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобная тенденция может быть вызвана расширением сланцевой добычи и постепенным смягчением ограничений на добычу в рамках соглашения стран—экспортеров нефти.

Ранее председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.