Банк России дал прогноз относительно цен на нефть в 2020—2021 годах
Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.
«В базовый сценарий мы закладываем постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020—2021 годах», — говорится в тексте.
Отмечается, что подобная тенденция может быть вызвана расширением сланцевой добычи и постепенным смягчением ограничений на добычу в рамках соглашения стран—экспортеров нефти.
Ранее председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.