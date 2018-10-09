Медведев отметил, что без пенсионных изменений доля пенсионеров выросла бы до 30% к 2036 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что без пенсионных изменений доля пенсионеров выросла бы до 30% к 2036 году.

«С момента, когда наша пенсионная система только формировалась, это соотношение радикально изменилось: в 1939 году доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста (мужчины 60+, женщины 55+) составляла 8,6%, в 2002 году — уже 20,5%, в 2018 году — 25,4%, а к началу 2036 года она возрастёт до 30%», — заявил Медведев.

Он отметил, что государство сохраняло пенсионный возраст, который был установлен ещё в 1930-х годах, хотя продолжительность жизни за это время изменилась.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время «мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности».

Также он отметил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического и назвал адресность главным вектором модернизации соцзащиты