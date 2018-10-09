Снайперы ЮВО отработали стрельбу в Южной Осетии

В Южной Осетии снайперы Южного военного округа (ЮВО) отработали стрельбу на максимальных дальностях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

«Снайперы российской военной базы 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Южной Осетии, отработали стрельбу на максимальных дальностях», — заявил Астафьев.

Сообщается, что в ходе учений на полигоне Дзарцеми снайперы поразили цели условных противников на предельно дальних дистанциях.

Отмечаертся, что особое внимание уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно отразили ракетную атаку условного противника, а также в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу.