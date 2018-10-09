Участники учений ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации

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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в двусторонних командно-штабных учениях, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

«Соединения и воинские части ЮВО, принимавшие участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) общевойсковых армий ЮВО под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, возвращаются в пункты постоянной дислокации», — заявил Астафьев.

Сообщается, что возвращение в пункты постоянной дислокации проходит комбинированным способом.

Отмечается, что военнослужащие совершают марши своим ходом из мест проведения учений на расстояние около 500 километров.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно отразили ракетную атаку условного противника, а также в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу. 

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