Десантники ЮВО уничтожили склад с боеприпасами условного противника

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Десантники Южного военного округа, дислоцированные в Волгоградской области, высадились в тылу условного противника и уничтожили склад с боеприпасами в ходе итоговой проверки за летний период обучения на полигоне «Прудбой», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Разведав склад с боеприпасами, скрытно подобравшись, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его», — заявил Астафьев.

Отмечается, что во время проверки транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ оперативно доставили личный состав соединения из района сосредоточения в тыл условного противника.

Боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО прикрывали десант.

Двусторонние тактические учения проводятся в рамках итоговой проверки войск ЮВО за летный период обучения и будут проходить две недели.

В них принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу. 

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