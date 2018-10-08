Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.
Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу главы региона Ольгу Петрову.

«С ним всё в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно», — сказала она.

Уточняется, что Жириновский, поднимаясь по лестнице, правой ногой зацепился за последнюю ступеньку и упал на четвереньки.

9 сентября стало известно, что Жириновский оказался участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы.

Избирательная комиссия Владимирской области 26 сентября утвердила результаты повторного голосования по губернаторским выборам. После обработки 100% протоколов Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, а действующий губернатор региона Светлана Орлова набрала 37,46%.

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