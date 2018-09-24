В избиркоме Владимирской области сообщили об отсутствии существенных нарушений на выборах

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Существенных нарушений в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области не было. Об этом заявил зампредседателя избирательной комиссии Сергей Канищев.

«Ничего существенного не было. У нас (в облизбиркоме) было зафиксировано всего два нарушения — там ни о чём», — цитирует его РИА Новости.

На вопрос, был ли сбой в системе «ГАС Выборы», Канищев ответил, что была задержка вводов протоколов из-за возможных провокаций.

После подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин побеждает на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, действующий губернатор региона Светлана Орлова набирает 37,46%.

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