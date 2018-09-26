Избирком утвердил итоги губернаторских выборов во Владимирской области

Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты повторного голосования по губернаторским выборам, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

«Комиссия приняла решение признать повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года состоявшимся, а результаты повторного голосования — действительными», — говорится в сообщении избиркома.

Протокол с соответствующим решением был подписан 26 сентября.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 100% протоколов Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, а действующий губернатор региона Светлана Орлова набрала 37,46%.

Позднее Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области.