Избирком утвердил итоги губернаторских выборов во Владимирской области
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«Комиссия приняла решение признать повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года состоявшимся, а результаты повторного голосования — действительными», — говорится в сообщении избиркома.
Протокол с соответствующим решением был подписан 26 сентября.
Ранее сообщалось, что после подсчёта 100% протоколов Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, а действующий губернатор региона Светлана Орлова набрала 37,46%.
Позднее Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области.