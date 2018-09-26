Избирком утвердил итоги губернаторских выборов во Владимирской области

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Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты повторного голосования по губернаторским выборам, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.
Избирком утвердил итоги губернаторских выборов во Владимирской области
  • © РИА Новости

«Комиссия приняла решение признать повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года состоявшимся, а результаты повторного голосования — действительными», — говорится в сообщении избиркома.

Протокол с соответствующим решением был подписан 26 сентября.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 100% протоколов Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, а действующий губернатор региона Светлана Орлова набрала 37,46%.

Позднее Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области.

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