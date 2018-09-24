Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший более 57% голосов на выборах губернатора Владимирской области, заявил, что был уверен в своей победе.

«Вот сейчас, когда во втором туре мы шли, я понимал, что это случится, и поэтому уже шло формирование команды, уже полным ходом я определял первоначальные задачи, которые надо будет решать после вступления в должность», — цитирует его РИА Новости.

После подсчёта 100% протоколов Владимир Сипягин побеждает на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, действующий губернатор региона Светлана Орлова набирает 37,46%.