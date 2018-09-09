Жириновский стал участником потасовки в Москве

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оказался участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы.

Как сообщил РИА Новости депутат ЛДПР Василий Власов, Жириновский принял участие в потасовке на несанкционированном митинге из-за многочисленных провокаций.

«Когда мы уже собрались уходить, определённые провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону», — заявил Власов.

По его словам, «крови точно не было».

«Естественно, так как акция не согласована, возможно, кто-то кого-то толкнул, но это абсолютно объяснимо», — добавил он.

Ранее в пресс-службе МВД России по Москве сообщили, что около двух тысяч человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы.