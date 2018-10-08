Яровая ответила на заявление об угрозе дефицита продуктов из-за её проекта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала информацию о возможном дефиците продуктов в магазинах в выходные дни из-за разработанного ей законопроекта о запрете для торговых сетей на возврат товаров поставщикам.

«Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», — цитирует Яровую пресс-служба «Единой России».

Депутат предложила провести парламентские слушания, на которых производители и торговые сети смогут честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков в интервью газете «Известия» заявил, что закон Яровой может привести к дефициту продуктов. По его словам, ретейлерам из-за отсутствия права вернуть товар придётся сократить объём заказа.