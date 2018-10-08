В Новосибирске во время урока на пятиклассниц упали навесные шкафы
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«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в пятом классе. Во время урока на детей произошло падение четырёх деревянных навесных шкафов», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.
В настоящее время число пострадавших уточняется.
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