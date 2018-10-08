В Новосибирске во время урока на пятиклассниц упали навесные шкафы

В одной из школ Новосибирска во время урока технологии на пятиклассниц упали навесные шкафы. По данному факту организована проверка следственными органами города.

«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в пятом классе. Во время урока на детей произошло падение четырёх деревянных навесных шкафов», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

В настоящее время число пострадавших уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа.