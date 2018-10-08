В УФСИН рассказали о ситуации в омской колонии после ЧП с заключёнными

Омская исправительная колония №6 УФСИН России, где произошла массовая драка, продолжает работать в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.

«Сегодня учреждение работает в штатном режиме. Родственники могут подъезжать с документами (свидетельствующими. — RT) о том, что они действительно родственники тех, кто находится там, и им будет даваться вся информация», — уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что сообщения о якобы голодовке, которую объявили заключённые, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось о массовой драке в колонии строгого режима в Омской области.

Впоследствии стало известно, что ситуация была урегулирована.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.