Возбуждено дело после драки в омской колонии

Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки, которая произошла в исправительной колонии в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осуждённых лиц телесных повреждений другим осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии №6», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области. Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств». По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.