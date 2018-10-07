Возбуждено дело после драки в омской колонии

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Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки, которая произошла в исправительной колонии в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Возбуждено дело после драки в омской колонии
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осуждённых лиц телесных повреждений другим осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии №6», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области. Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».

По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.

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