Возбуждено дело после драки в омской колонии
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осуждённых лиц телесных повреждений другим осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии №6», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области. Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».
По данным СМИ, драка могла произойти из-за мобильных телефонов.