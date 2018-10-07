Названа возможная причина драки в колонии в Омске

Драка в колонии №6 в Омске, в которой, по предварительным данным, участвовали порядка 50 человек из двух отрядов, могла произойти из-за мобильных телефонов, пишет издание «СуперОмск».

По информации СМИ, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая была против, так как это может негативно повлиять на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге. Отмечается, что ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».