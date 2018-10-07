Названа возможная причина драки в колонии в Омске
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По информации СМИ, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая была против, так как это может негативно повлиять на условно-досрочное освобождение.
Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге. Отмечается, что ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».