Заключённые устроили массовую драку в колонии в Омской области

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Заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге, сообщили в областном управлении ФСИН.
Заключённые устроили массовую драку в колонии в Омской области
  • РИА Новости

«6 октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осуждённых за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осуждённых попыталась склонить к неповиновению положительно настроенных осуждённых. Между ними завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».

«Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осуждёнными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий», — добавили в ФСИН.

Ранее Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осуждённых участников беспорядков на Хованском кладбище в Москве, применив закон «день в СИЗО за полтора в колонии».

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