В Севастополе предложили выделить 32 млн рублей на прививки от гриппа

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Заместитель директора департамента финансов Михаил Ноздряков на внеочередной сессии заксобрания, представляя изменения в трёхлетний бюджет Севастополя, заявил о необходимости выделить 32 млн рублей на прививки от гриппа.
В Севастополе предложили выделить 32 млн рублей на прививки от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По его словам, нужно внести изменения в бюджет 2018 года из-за оперативных заявок главных распорядителей бюджетных средств.

«По линии здравоохранения предлагаем направить 32 млн рублей на проведение закупок иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», — заявил Ноздряков.

Ранее портал progorod43.ru сообщал о бесплатной вакцинации от гриппа в Кирове.

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