В России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей

В России 7 октября вступят в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, которые МВД ввело в конце сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что автовладельцам теперь разрешат ставить на учёт транспортные средства с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года.

Также полученные ранее бумажные ПТС будут действовать бессрочно, но при желании их можно будет поменять на электронные.

Сообщается, что нововведения упростят действия автовладельцев при замене двигателя. Автомобиль теперь можно будет отправить на осмотр, где внесут сведения о номере двигателя в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. При этом новый двигатель должен быть такого же типа и модели, как и предыдущий, не находиться в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.

После продажи машины можно будет хранить государственные знаки 360 суток — раньше этот срок был в два раза меньше.

Новый закон затрагивает и ситуацию, когда у транспортного средства сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.

Приказ также разрешает ставить автомобиль на учёт по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.

Ранее руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил регистрации автомобилей.