В Федерации автовладельцев оценили новые правила регистрации автомобилей

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

«То, что не надо согласовывать двигатель, — это нормальная международная практика. Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер. Всё, что нужно сейчас: поменяли двигатель, взяли справку, внесли её в электронный паспорт. Эта процедура облегчит жизнь автовладельцам», — отметил Канаев.

По словам эксперта, возможность регистрировать в ГИБДД автомобиль с электронным паспортом транспортного средства — правильная и своевременная мера.

«Это рано или поздно пришло бы. Когда есть единая база, все паспорта транспортных средств, которые бывают утеряны, бессмысленны. Они могут служить для страховки, но это может быть временно. Переход на электронные паспорта намного надёжнее, он лучше предохраняет от угонов», — пояснил Канаев.

Он также добавил, что увеличение срока хранения номера до 360 дней только поможет автовладельцам и не вызовет никаких проблем.

Ранее МВД опубликовало новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД.

В частности, документ упрощает процедуру согласования замены двигателя. Также в соответствии с приказом появилось юридическое основание ставить на учёт машины с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС).