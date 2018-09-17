Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин

Российский лидер Владимир Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать с автомобилей регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

Глава государства подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из положения о Госавтоинспекции изымается право изымать автомобильные номера.

При этом ГИБДД сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин» до устранения причин, послуживших основанием для такого запрета.

Ранее Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД.

Эксперт Юрий Урюков прокомментировал «ПолитЭксперт» принятие закона.

Осенью 2017 года в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД.