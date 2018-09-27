В России изменятся правила регистрации автомобилей

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Министерство внутренних дел России вводит новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В России изменятся правила регистрации автомобилей
  • РИА Новости

В частности, документ упрощает процедуру согласования замены двигателя. Так, при его замене на идентичный и юридически чистый водителям не придётся ехать в ГИБДД. 

Ещё одно нововведение связано с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). В соответствии с приказом появилось юридическое основание ставить на учёт машины с ЭПТС. Уже выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно, по желанию их можно будет заменить на электронные.

Кроме того, приказ определяет правила регистрации машины, принадлежащей нескольким собственникам, и разрешает ставить автомобиль на учёт по временному удостоверению личности.

Как сообщается на сайте МВД, документ вступает в силу 6 октября.

Ранее сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин.

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