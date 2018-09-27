Эксперт поддержал введение новых правил регистрации автомобилей

Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение МВД России новых правил регистрации автомобилей.

«Это абсолютно правильно, эти нововведения сильно упрощают процедуры для автовладельцев. Самым важным считаю электронные паспорта транспортных средств (ПТС), они становятся обязательными с 1 ноября 2019 года, действуют наравне с бумажными. Электронные ПТС упрощают жизнь водителю, экономят миллиарды бумажных бланков. Сложно представить в любой европейской стране, чтобы водитель носил кипу бумаг и предъявлял сотрудникам полиции. Это для водителя обойдётся гораздо дешевле», — отметил Крохмаль.

Эксперт добавил, что также считает необходимой меру, связанную с заменой двигателя.

«Если он аналогичен старому и юридически чист, естественно, не надо ничего доказывать, ГИБДД вписывает эти сведения в ПТС. Большой плюс — вводятся новые правила, когда водитель снимает с учёта свой автомобиль или продаёт его: на данный момент может 180 дней хранить знаки, сейчас этот срок увеличивается до 360 дней. Не надо ставить водителя в жёсткие рамки», — пояснил Крохмаль.

По словам эксперта, такие правила дадут водителям возможность чувствовать себя более комфортно и спокойно.

«Снимается большая коррупционная составляющая и нервозность, экономятся время и деньги. Это начало, надо идти дальше», — заключил Крохмаль.

Ранее МВД опубликовало новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД.

В частности, документ упрощает процедуру согласования замены двигателя. Также в соответствии с приказом появилось юридическое основание ставить на учёт машины с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС).