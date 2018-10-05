Опубликовано видео с места ДТП в Тверской области

RT публикует видео с места ДТП в Тверской области с участием маршрутного такси и автобуса, в котором погибли 13 человек.

На трассе Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit. По предварительным данным, водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу.

Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело по факту ДТП. Центральный аппарат СК России взял дело на свой контроль.

Ространснадзор направил ходатайство в Тверскую прокуратуру о проведении проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.