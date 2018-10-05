Ространснадзор проведёт проверку перевозчиков после ДТП под Тверью

Ространснадзор направил ходатайство в тверскую прокуратуру о проведении проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.

РИА Новости

‌«Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора. Ранее стало известно, что причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом. Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.