Ространснадзор проведёт проверку перевозчиков после ДТП под Тверью
- РИА Новости
«Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора.
Ранее стало известно, что причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом.
Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.