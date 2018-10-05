По факту ДТП с 13 погибшими под Тверью возбуждено уголовное дело

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Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и автобуса ЛиАЗ в Калининском районе, в котором погибли 13 человек.
По факту ДТП с 13 погибшими под Тверью возбуждено уголовное дело
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«Следователи регионального СК России возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дальнейшая проверка обстоятельств аварии продолжается», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК.

Ранее стало известно, что причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ.

Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

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