По факту ДТП с 13 погибшими под Тверью возбуждено уголовное дело
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«Следователи регионального СК России возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дальнейшая проверка обстоятельств аварии продолжается», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК.
Ранее стало известно, что причиной ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford, который столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ.
Власти региона пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.