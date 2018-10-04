СМИ: Площадь сгоревших лесных земель в России выросла в два раза за первое полугодие
- РИА Новости
Из статистики следует, что 1,5 млн га сгорело в Дальневосточном федеральном округе, ещё 657 млн га пострадало в Сибирском.
Общий ущерб оценивается более чем в 5 млрд рублей.
В пресс-службе Рослесхоза рассказали, что за последние годы особую роль в росте площади сгоревших земель сыграла погода. К примеру, в Амурской области в марте и апреле количество осадков было более чем на 40% ниже нормы, и в конце апреля воздух прогревался до +28,9 °C.
Кроме того, в агентстве отметили, что, несмотря на увеличение числа лесных пожаров, жертв среди населения не было.
Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась в 2,3 раза в 2018 году.
Также портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября.