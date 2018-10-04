СМИ: Площадь сгоревших лесных земель в России выросла в два раза за первое полугодие

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Площадь сгоревших лесных земель в России превысила 2,2 млн га в первые шесть месяцев 2018 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Рослесхоза, представленные в Единой межведомственной информационной системе.
СМИ: Площадь сгоревших лесных земель в России выросла в два раза за первое полугодие
  • РИА Новости

Из статистики следует, что 1,5 млн га сгорело в Дальневосточном федеральном округе, ещё 657 млн га пострадало в Сибирском.

Общий ущерб оценивается более чем в 5 млрд рублей.

В пресс-службе Рослесхоза рассказали, что за последние годы особую роль в росте площади сгоревших земель сыграла погода. К примеру, в Амурской области в марте и апреле количество осадков было более чем на 40% ниже нормы, и в конце апреля воздух прогревался до +28,9 °C.

Кроме того, в агентстве отметили, что, несмотря на увеличение числа лесных пожаров, жертв среди населения не было.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась в 2,3 раза в 2018 году.

Также портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября.

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