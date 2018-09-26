Площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась в 2,3 раза в 2018 году

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Площадь природных пожаров в Московской области сократилась в 2,3 раза за время пожароопасного сезона 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
Площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась в 2,3 раза в 2018 году
  • РИА Новости

В 2017 году один природный пожар в среднем наносил ущерб территории площадью 1,93 га, а в 2018-м — территории площадью 0,83 га.

«Во время прохождения пожароопасного периода 2018 года большинство природных пожаров было выявлено и ликвидировано на ранней стадии», — сказал Пестов.

По данным на 26 сентября, в лесах региона отмечается минимальный, первый класс пожарной опасности.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии оценили ущерб, причинённый лесному фонду в результате пожаров.

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