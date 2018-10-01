В Кемеровской области предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Кемеровской области с 1 октября, сообщает «ВашГород.ру».

По данным регионального МЧС, речь идёт о четвёртом классе горимости.

Не рекомендуется разводить костры на дачах и в лесу, поскольку это может спровоцировать пожар.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.