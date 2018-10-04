Фрегат ЧФ возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

Короткая ссылка
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» после выполнения задач в Средиземном море возвращается в Севастополь.
Фрегат ЧФ возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море
  • © Пресс-служба Черноморского флота

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева.

«Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования — это город-герой Севастополь», — заявил Рулев.

В настоящее время судно проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Чёрное море.

1 октября в Атлантический океан вышел учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщило, что судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить