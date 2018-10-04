Фрегат ЧФ возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» после выполнения задач в Средиземном море возвращается в Севастополь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева.

«Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования — это город-герой Севастополь», — заявил Рулев.

В настоящее время судно проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Чёрное море.

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