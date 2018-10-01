В Атлантический океан вышел учебный корабль Балтфлота «Перекоп»

В Атлантический океан вышел учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

«Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прошёл проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан», — говорится в сообщении.

Дальний поход учебного корабля осуществляется в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.

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