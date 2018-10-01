В Атлантический океан вышел учебный корабль Балтфлота «Перекоп»
- © Пресс-служба ВМФ
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.
«Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прошёл проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан», — говорится в сообщении.
Дальний поход учебного корабля осуществляется в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщило, что судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье.