Совфед рассмотрит проект о смягчении 282-й статьи УК России в осеннюю сессию

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Совет Федерации в течение осенней сессии рассмотрит и одобрит предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект, который предполагает частичное смягчение наказания за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остаётся достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее», — приводит её слова РИА Новости.

При этом она добавила, что инициатива президента была ожидаема.

По её словам, Путин внёс законопроект своевременно, поскольку «внимательно следил за дискуссией в обществе». Матвиенко отметила, что «решение абсолютно корректное».

Ранее стало известно, что Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». 

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