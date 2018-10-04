Совфед рассмотрит проект о смягчении 282-й статьи УК России в осеннюю сессию
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остаётся достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее», — приводит её слова РИА Новости.
При этом она добавила, что инициатива президента была ожидаема.
По её словам, Путин внёс законопроект своевременно, поскольку «внимательно следил за дискуссией в обществе». Матвиенко отметила, что «решение абсолютно корректное».
Ранее стало известно, что Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».