Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России

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RT
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным», — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее сообщалось, что ОНФ и Генпрокуратура намерены предложить президенту поправки к антиэкстремистскому закону.

Общественный резонанс в связи с ростом числа уголовных дел по 282-й статье за посты в сети достиг своего пика в августе в связи с началом двух судебных разбирательств в Алтайском крае.

Подробнее — в материале RT.

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