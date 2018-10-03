Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России
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Документ опубликован на сайте Госдумы.
«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным», — говорится в тексте пояснительной записки.
Ранее сообщалось, что ОНФ и Генпрокуратура намерены предложить президенту поправки к антиэкстремистскому закону.
Общественный резонанс в связи с ростом числа уголовных дел по 282-й статье за посты в сети достиг своего пика в августе в связи с началом двух судебных разбирательств в Алтайском крае.
Подробнее — в материале RT.