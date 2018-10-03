В Госдуме прокомментировали внесение проекта о смягчении 282-й статьи УК России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT внесение президентом России Владимиром Путиным законопроекта, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 УК России.

«Президент не вносит законопроекты, предварительно не дав поручения глубоко изучить данную тему, в том числе статистику и аналитику. Тем более в последние годы уже у нас сложилась тенденция либерализации уголовного законодательства. Часть представлений периодически переходит в разряд административных правонарушений. Идёт смягчение уголовного законодательства, в рамки устоявшейся тенденции предложение президента вписывается», — отметил Лысаков.

Депутат добавил, что изменения в законодательстве совершенно нормальны.

«Ни один закон не может быть совершенен, есть система и практика наблюдения за правоприменением принятых федеральных законов. Если она говорит о необходимости его изменить, то законодатель меняет содержательную часть закона. Я не сомневаюсь, что эти поправки будут поддержаны, причём поддержаны в первоочерёдном порядке», — пояснил Лысаков.

По его словам, этот закон «отразится на судьбах тех людей, которые попали под уголовную ответственность по этой статье».

«Если изменённый закон улучшает положения гражданина, тогда он имеет обратную силу, если ухудшает, то обратной силы не имеет. Если закон будет принят, а дела возбуждены по данной статье, то они будут закрыты. Даже те, кто получил приговор суда, — этот приговор будет пересмотрен и отменён, если не прошли сроки действия уголовной санкции», — заключил Лысаков.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России.