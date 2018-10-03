Адвокат оценил проект о смягчении 282-й статьи УК

Председатель Московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнёры», адвокат Георгий Тер-Акопов прокомментировал в беседе с RT внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект, согласно которому однократное и несерьёзное нарушение статьи 282 УК России «Разжигание ненависти или вражды» будет подвергаться не уголовному, а административному наказанию.

«Иногда люди, высказывая своё мнение, не всё отчётливо понимают, не имеют в виду непосредственного прямого умысла. Наверное, было бы правильно объяснить и предупредить. Вероятно, необходимо получение объяснений на счёт высказываний, проведение доследственных действий. После этого можно давать оценку, насколько общественно опасными были высказывания. Лишь бы это не повлекло за собой ощущение вседозволенности», — отметил Тер-Акопов.

Адвокат добавил, что это предложение повлияет на уголовные дела, уже запущенные по этой статье.

«У нас в УК есть статья 10, которая говорит, что любое изменение закона, которое смягчает положение осуждённого или привлекаемого к уголовной ответственности, распространяется на уже осуждённых. В случае принятия закона в отношении людей, которые отбывают наказание либо привлечены к иной форме уголовной ответственности, эти статьи декриминализуются. После этого они освобождаются, но это не влечёт за собой реабилитирующих оснований», — заключил Тер-Акопов.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект о смягчении 282-й статьи УК России.