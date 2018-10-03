Минобороны обнародовало кадры поставки С-300 в Сирию
На кадрах видно, что комплексы выгружают из самолёта Ан-124-100 «Руслан», выгрузка происходит в тёмное время суток.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.
По словам министра, для обучения сирийских военнослужащих работе с российским С-300 необходимо около трёх месяцев.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что решение России о поставке С-300 в САР является своевременным шагом.