В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в школе Дагестана

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У пострадавших в результате взрыва в одной из школ Дагестана подростков ожоги до 90% тела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Пострадали пятеро ребят — старший 2000 года рождения, а младший 2004 года рождения. Они получили крайне тяжёлые ожоги: от 60 до 90% тела», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее стало известно, что СК начал доследственную проверку по факту получения подростками ожогов в результате возгорания неизвестной смеси в спортзале школы.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа.

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