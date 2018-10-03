В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в школе Дагестана
«Пострадали пятеро ребят — старший 2000 года рождения, а младший 2004 года рождения. Они получили крайне тяжёлые ожоги: от 60 до 90% тела», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Ранее стало известно, что СК начал доследственную проверку по факту получения подростками ожогов в результате возгорания неизвестной смеси в спортзале школы.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа.