В АТОР назвали Крым одним из самых экономичных летних направлений для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала Крым одним из самых экономичных летних направлений отдыха для жителей страны в этом году.

«Крым всё лето входил в рейтинг самого бюджетного направления сезона. Сочи при этом на третьем или четвёртом месте после Крыма», — сказала она.

По её словам, внутри страны всегда отдыхают больше людей, чем выезжают за рубеж.

Ломидзе также сказала, что по итогам продаж на внутрироссийских направлениях безусловным лидером является Сочи. Из 2,5 млн организованных туристов, воспользовавшихся этим летом услугами туроператоров, 45-50% отправились именно в Сочи.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что автор туристического проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе.