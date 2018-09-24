Эксперт оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе

Автор туристического проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе.

«Я считаю, что одним из векторов позиционирования Севастополя, помимо военно-патриотической тематики, должен быть гастрономический, винный туризм», — цитирует эксперта «Новый Севастополь».

Большакова заявила об открытости местных бизнесменов к налаживанию разных форм взаимодействия.

Она также сказала, что важно делать ставку на продукты местного происхождения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Кубань, Крым и Ростовская область примут участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства».