Эксперт оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе

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Автор туристического проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе.
Эксперт оценила перспективы гастрономического туризма в Севастополе
  • © pixabay.com

«Я считаю, что одним из векторов позиционирования Севастополя, помимо военно-патриотической тематики, должен быть гастрономический, винный туризм», — цитирует эксперта «Новый Севастополь».

Большакова заявила об открытости местных бизнесменов к налаживанию разных форм взаимодействия.

Она также сказала, что важно делать ставку на продукты местного происхождения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Кубань, Крым и Ростовская область примут участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства».

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