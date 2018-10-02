Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей.
Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — рассказал он.

2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил уйти в отставку

Позднее стало известно, что аналогичное решение принял и губернатор Липецкой области Олег Королёв. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить