Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — рассказал он.
2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил уйти в отставку.
Позднее стало известно, что аналогичное решение принял и губернатор Липецкой области Олег Королёв.