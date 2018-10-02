Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей

Российский лидер Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — рассказал он.

2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил уйти в отставку.

Позднее стало известно, что аналогичное решение принял и губернатор Липецкой области Олег Королёв.