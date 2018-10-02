Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей

Три вице-губернатора Приморского края освобождены от занимаемых должностей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы. В конце сентября президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Глава государства сообщил, что Тарасенко попросился на другую работу.