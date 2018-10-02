Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за сутки

Более двух тысяч грузовиков за сутки проехало по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань».

«В первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовых транспортных средства, в том числе в направлении Тамани — 1137, в сторону Керчи — 1086», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.