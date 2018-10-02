Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за сутки
- РИА Новости
«В первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовых транспортных средства, в том числе в направлении Тамани — 1137, в сторону Керчи — 1086», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ночь на 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту.
Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.