Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за сутки

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Более двух тысяч грузовиков за сутки проехало по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань».
Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за сутки
  • РИА Новости

«В первые сутки после снятия ограничений по Крымскому мосту прошли 2223 грузовых транспортных средства, в том числе в направлении Тамани — 1137, в сторону Керчи — 1086», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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