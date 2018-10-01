Строители собрали 5,5 км пролётов железнодорожной части Крымского моста

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Строители собрали 5,5 из почти 11 км морских пролётов железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Строители собрали 5,5 км пролётов железнодорожной части Крымского моста
  • РИА Новости

«Монтаж пролётных строений идёт как на сухопутных, так и на морских участках стройки. Активная работа с металлом в акватории ведётся с февраля. Собрана половина морских пролётов — это 5,5 из почти 11 км на двух железнодорожных направлениях моста — крымском и таманском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на готовых участках мостового полотна на Тузлинской косе формируется верхнее строение пути.

Ранее сообщалось, что 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту. За первые часы по нему проехало более 700 грузовых автомобилей.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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