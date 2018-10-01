Строители собрали 5,5 км пролётов железнодорожной части Крымского моста
- РИА Новости
«Монтаж пролётных строений идёт как на сухопутных, так и на морских участках стройки. Активная работа с металлом в акватории ведётся с февраля. Собрана половина морских пролётов — это 5,5 из почти 11 км на двух железнодорожных направлениях моста — крымском и таманском», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на готовых участках мостового полотна на Тузлинской косе формируется верхнее строение пути.
Ранее сообщалось, что 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту. За первые часы по нему проехало более 700 грузовых автомобилей.
Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.