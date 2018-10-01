«На полную мощность»: в Крыму оценили важность открытия моста через Керченский пролив для движения грузовиков

В полночь 1 октября были сняты все ограничения на движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту, ранее введённые на период курортного сезона. Уже за первые часы мост через Керченский пролив пересекли сотни фур. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что теперь значительно упростится доставка грузов на полуостров, однако ощутимого снижения цен в регионе стоит ждать после открытия железнодорожного сообщения. В свою очередь, в Российской ассоциации перевозчиков отметили, что открытие движения снимает зависимость грузоперевозок от работы паромной переправы и от погодных условий.

В полночь в понедельник, 1 октября, Крымский мост открылся для движения грузового транспорта. Ограничения на проезд грузовиков действовали с момента открытия моста в середине мая и были введены на период высокого курортного сезона.

Только за первые восемь часов с момента открытия движения большегрузных автомобилей по мосту через Керченский пролив проехали более 700 фур в обе стороны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань».

«1 октября с 00:00 по 08:00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовиков, в Керчь — 382 грузовиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространённым типом грузовиков минувшей ночью были автопоезда общим весом более 30 тонн (560 таких машин), а также 80 большегрузов весом более 15 тонн и 56 фур весом свыше 35 тонн.

В пресс-службе федерального дорожного агентства Росавтодор напомнили, что временное ограничение на проезд транспортных средств массой свыше 3,5 тонн по участку автотрассы А-290 «Новороссийск — Керчь» было связано с поэтапным запуском движения, а также необходимостью обеспечить безопасный проезд автотранспорта в период пиковых нагрузок. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида», добавили в Росавтодоре.

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По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, открытие моста для фур упростит доставку грузов на полуостров при том, что объём грузопотока не изменится. Политик добавил, что пока он не ожидает ощутимого снижения цен в регионе, которое должно последовать с открытием железнодорожного моста в 2019 году.

«Глобальные изменения в ценовой политике всё равно произойдут после открытия железнодорожной части Крымского моста, поскольку железная дорога — самый дешёвый вид транспорта, который обеспечивает доставку грузов», — отметил Аксёнов.

Он добавил, что снижение цен на все виды товаров будет возможно после прихода на крымский рынок крупных игроков, поскольку до этого многие предприниматели пользуются возможностями для спекуляции.

При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT назвал снятие ограничений на движение большегрузов по Крымскому мосту стало новым этапом интеграции Крыма и Севастополя в жизнь Российской Федерации, на очереди — запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой Россией.

«Касательно экономического эффекта от открытия моста, я испытываю очень сдержанный оптимизм. По продуктам питания — перевозка фуры через переправу стоила 20 тыс. рублей — это добавляло на 1 килограмме 1 рубль. Но разница в аналогичных товарах между Краснодаром и Крымом была 10—15 рублей», — отметил Белик.

По его словам, на цену продуктов питания влияли другие вопросы, которые последние два года пытается решить и руководство регионов, и федеральная власть в лице Минпромторга.

«Насколько повлияет открытие моста для грузового транспорта, сейчас сказать сложно. Что можно сказать уже определённо — это то, что этой зимой не будет задержек с поставками товаров из-за плохих погодных условий», — добавил парламентарий.

«Мост дал нам возможность нормально работать»

В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара рассказал RT, что на полуострове рассчитывают, что открытие полноценного грузового автомобильного сообщения изменит ситуацию со снабжением полуострова всеми необходимыми группами товаров.

«В этом отношении это может повлиять и на ценообразование. Мы знаем, что логистика, которая была через паромную переправу, увеличивала стоимость ряда групп товаров на полуострове и значительно усложняла дорогу самим дальнобойщикам, которые неоднократно попадали в ситуацию шторма, и всё это тянулось несколько дней, практически до недели. Сейчас все эти проблемы ушли в прошлое», — отметил депутат.

«Фактически Крымский мост заработал на полную мощность», — констатировал Ганжара.

Он также подчеркнул важность грядущего открытия железнодорожной части Крымского моста, с вводом в эксплуатацию которого транспортная проблема будет полностью решена.

«Теперь мы ожидаем ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, и тогда, конечно, уже можем говорить о том, что транспортная проблема, которая была у нас в республике, будет полностью решена. И в этом отношении логистическая интеграция полуострова в состав Российской Федерации будет на 100% завершена», — заключил он.

По словам руководителя крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, с открытием полноценного движения по автомобильному транспортному переходу водители фур «будут счастливы» ездить в Крым.

«Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год», — цитирует Максименко ТАСС.

Проехавшие по Крымскому мосту водители большегрузов также с воодушевлением рассказали о том, что впервые едут в Крым «без нервов» и не опасаясь за капризы погоды.

«Дорога — замечательная, мост — просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждём погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас — настоящий праздник», — цитирует информцентр «Крымский мост» водителя Дмитрия Алексеева.