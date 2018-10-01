Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые 8 часов
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань».
«1 октября с 00:00 до 08:00 по Крымскому мосту проехало в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика», — говорится в сообщении.
Движение для грузовиков было открыто в 00:00 1 октября.
Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.