Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые 8 часов

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Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые восемь часов после открытия движения для грузового транспорта.
Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые 8 часов
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань». 

«1 октября с 00:00 до 08:00 по Крымскому мосту проехало в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика», — говорится в сообщении.

Движение для грузовиков было открыто в 00:00 1 октября.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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